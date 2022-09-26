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Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300

Сьогодні 10:58 30626 0
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300
#ATP, #Ілля Марченко, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.

Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих.

Віталій Сачко випав з ТОП-300 рейтингу, опинившись на 315-у місці.

Рейтинг ATP
26 вересня
1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6740
2 (2). Каспер Рууд (Норвегія) - 5850
3 (3). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5810
4 (4) Данило Медведєв - 5065
5 (5). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 5040
6 (6). Стефанос Ціципас (Греція) - 4810
7 (7). Новак Джокович (Сербія) - 3570
8 (8). Кемерон Норрі (Велика Британія) - 3550
9 (9). Андрій Рубльов - 3390
10 (10). Яннік Сіннер (Італія) - 3200
...
239 (232). Олексій Крутих (Україна) – 211
315 (287). Віталій Сачко (Україна) – 157
320 (312). Ілля Марченко (Україна) – 153
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