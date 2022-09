20-разовий чемпіон Великих шоломів Роджер Федерер проведе останній матч у кар’єрі.

Про це він повідомив у Твіттері.

Матч відбудеться в рамках Кубка Лейвера.

Tomorrow night. My last match. Doubles with @RafaelNadal 💪🏽❤️ https://t.co/7yPwmtvTiJ