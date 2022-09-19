Головне
Збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022
Вчора 23:23 608
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 13:05 2538 1
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце
Сьогодні 10:27 29524
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 10:11 243361
Реал мінімально переміг Атлетіко в дербі: результати 6 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 960
Наполі переграв Мілан, Аталанта з Маліновським здолала Рому: результати матчів Серії А
Вчора 23:43 2318
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:24 19734
Матчі збірної України в Лізі націй транслюватимуть на Ютуб-каналі УАФ
Вчора 23:19 834
Де Дзербі очолив Брайтон
Вчора 22:19 838
Іспанія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - фінал Євробаскету-2022
Вчора 21:22 1203
Прямі трансляції

Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце

Сьогодні 10:27 29524 0
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце
#ATP, #Ілля Марченко, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.

Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих, який піднявся на 4 позиції.

Рейтинг ATP
19 вересня
1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6740
2 (2). Каспер Рууд (Норвегія) - 5850
3 (3). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5810
4 (4) Данило Медведєв - 5065
5 (5). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 5040
6 (6). Стефанос Ціципас (Греція) - 4810
7 (7). Новак Джокович (Сербія) - 3570
8 (8). Кемерон Норрі (Велика Британія) - 3550
9 (9). Андрій Рубльов - 3390
10 (10). Хуберт Хуркач (Польща) - 3355
...
232 (236). Олексій Крутих (Україна) – 213
287 (282). Віталій Сачко (Україна) – 172
312 (310). Ілля Марченко (Україна) – 153
Коментарі ()
Популярне зараз
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19734
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України 243361
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 2538 1
Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ 11651
Наполі переграв Мілан, Аталанта з Маліновським здолала Рому: результати матчів Серії А Наполі переграв Мілан, Аталанта з Маліновським здолала Рому: результати матчів Серії А 2318
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 3891
Рекомендуємо
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 21780
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 55412 1
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9191
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10956 3
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14279
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 28097 1