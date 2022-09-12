Рейтинг ATP: Алькарас очолив світовий рейтинг

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Лідером рейтингу став переможець US Open Карлос Алькарас, на друге місце піднявся фіналіст відкритого чемпіонату США Каспер Рууд, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.
Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих, який втратив 10 позицій. Віталій Сачко зберіг опустився на 282 місце.
Рейтинг ATP
12 вересня
1 (4) Карлос Алькарас (Іспанія) - 6740
2 (7) Каспер Рууд (Норвегія) - 5850;
3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) - 5810
4 (1) Данило Медведєв (-) - 5065
5 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 5040
6 (5) Стефанос Ціципас (Греція) - 4810
7 (6) Новак Джокович (Сербія) - 3570
...
236 (226) Олексій Крутих (Україна) – 213;
282 (272) Віталій Сачко (Україна) – 177;
310 (307) Ілля Марченко (Україна) – 153.