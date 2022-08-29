Рейтинг ATP: Перша ракетка України Крутих - оновив особистий рекорд

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.
Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих, якому вдалося оновити особистий рекорд. Віталій Сачко зберіг свою позицію (272).
Рейтинг ATP
29 серпня
1 (1) Данило Медведєв (-) - 6885
2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 5760
3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) - 5630
4 (4) Карлос Алькарас (Іспанія) - 5100
5 (7) Стефанос Ціципас (Греція) - 4890
6 (6) Новак Джокович (Сербія) - 4770
7 (5) Каспер Рууд (Норвегія) - 4695;
...
226 (271) Олексій Крутих (Україна) – 228;
272 (272) Віталій Сачко (Україна) – 182;
307 (308) Ілля Марченко (Україна) – 157.