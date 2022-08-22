Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.

Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих. Ілля Марченко повернув одразу 14 позицій.

Рейтинг ATP

22 серпня

1 (1) Данило Медведєв (-) - 6885

2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 5760

3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) - 5630

4 (4) Карлос Алькарас (Іспанія) - 5190

5 (7) Стефанос Ціципас (Греція) - 4890

6 (6) Новак Джокович (Сербія) - 4770

7 (5) Каспер Рууд (Норвегія) - 4695;

...

271 (270) Олексій Крутих (Україна) – 181;

272 (271) Віталій Сачко (Україна) – 180;

308 (322) Ілля Марченко (Україна) – 153.