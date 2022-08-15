Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.
Олексій Крутих став першою ракеткою України. Віталій Сачко втратив 3 позиції.
Рейтинг ATP
15 серпня
1 (1) Данило Медведєв (-) - 6885
2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 6760
3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) - 5620
4 (4) Карлос Алькарас (Іспанія) - 5045
5 (7) Каспер Рууд (Норвегія) - 4865
6 (6) Новак Джокович (Сербія) - 4770
7 (5) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4650
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270 (277) Олексій Крутих (Україна) - 181
271 (268) Віталій Сачко (Україна) - 180
322 (314) Ілля Марченко (Україна) - 145