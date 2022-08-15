Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.

Олексій Крутих став першою ракеткою України. Віталій Сачко втратив 3 позиції.

Рейтинг ATP

15 серпня

1 (1) Данило Медведєв (-) - 6885

2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 6760

3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) - 5620

4 (4) Карлос Алькарас (Іспанія) - 5045

5 (7) Каспер Рууд (Норвегія) - 4865

6 (6) Новак Джокович (Сербія) - 4770

7 (5) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4650

...

270 (277) Олексій Крутих (Україна) - 181