Рейтинг ATP: Сачко повернув статус першої ракетки України

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.
Віталій Сачко повернув статус першої ракетки України. Ілля Марченко втратив 16 позицій.
Рейтинг ATP
8 серпня
1 (1) Данило Медведєв (-) - 7875
2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 6760
3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) – 5620
4 (4) Карлос Алькарас (Іспанія) – 5035
5 (5) Стефанос Ціціпас (Греція) – 5000
6 (6) Новак Джокович (Сербія) – 4770
7 (7) Каспер Рууд (Норвегія) – 4685
...
268 (285) Віталій Сачко (Україна) – 180
277 (275) Олексій Крутих (Україна) – 174
314 (298) Ілля Марченко (Україна) – 150