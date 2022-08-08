Рейтинг ATP: Сачко повернув статус першої ракетки України

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.

Віталій Сачко повернув статус першої ракетки України. Ілля Марченко втратив 16 позицій.

Рейтинг ATP

8 серпня

1 (1) Данило Медведєв (-) - 7875

2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 6760

3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) – 5620

4 (4) Карлос Алькарас (Іспанія) – 5035

5 (5) Стефанос Ціціпас (Греція) – 5000

6 (6) Новак Джокович (Сербія) – 4770

7 (7) Каспер Рууд (Норвегія) – 4685

...