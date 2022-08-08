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Рейтинг ATP: Сачко повернув статус першої ракетки України

Сьогодні 12:08 22922 0
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Сачко повернув статус першої ракетки України
#ATP, #Ілля Марченко, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.

Віталій Сачко повернув статус першої ракетки України. Ілля Марченко втратив 16 позицій.

Рейтинг ATP
8 серпня
1 (1) Данило Медведєв (-) - 7875
2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 6760
3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) – 5620
4 (4) Карлос Алькарас (Іспанія) – 5035
5 (5) Стефанос Ціціпас (Греція) – 5000
6 (6) Новак Джокович (Сербія) – 4770
7 (7) Каспер Рууд (Норвегія) – 4685
...
268 (285) Віталій Сачко (Україна) – 180
277 (275) Олексій Крутих (Україна) – 174
314 (298) Ілля Марченко (Україна) – 150
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