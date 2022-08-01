Рейтинг ATP: Крутих повернув статус першої ракетки України

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.

Олексій Крутих повернув статус першої ракетки України. Віталій Сачко опустився на 20 позицій (285). Ілля Марченко піднявся на 8 місць.

Рейтинг ATP

1 серпня

1 (1) Данило Медведєв (-) - 7625

2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 6850

3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) – 6165

4 (5) Карлос Алькарас (Іспанія) – 5035

5 (4) Стефанос Ціціпас (Греція) – 5000

6 (7) Новак Джокович (Сербія) – 4770

7 (6) Каспер Рууд (Норвегія) – 4685

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