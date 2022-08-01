Рейтинг ATP: Крутих повернув статус першої ракетки України

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.
Олексій Крутих повернув статус першої ракетки України. Віталій Сачко опустився на 20 позицій (285). Ілля Марченко піднявся на 8 місць.
Рейтинг ATP
1 серпня
1 (1) Данило Медведєв (-) - 7625
2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 6850
3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) – 6165
4 (5) Карлос Алькарас (Іспанія) – 5035
5 (4) Стефанос Ціціпас (Греція) – 5000
6 (7) Новак Джокович (Сербія) – 4770
7 (6) Каспер Рууд (Норвегія) – 4685
...
275 (275) Олексій Крутих (Україна) – 175
285 (265) Віталій Сачко (Україна) – 171
298 (306) Ілля Марченко (Україна) – 160