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Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України

Сьогодні 10:38 21060 0
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України
#ATP, #Ілля Марченко, #Сергій Стаховський, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.

Олексій Крутих втратив статус першої ракетки України. Лідером українського тенісу знову став Віталій Сачко. Ілля Марченко втратив одразу 18 позицій.

Рейтинг ATP
25 липня
1 (1) Данило Медведєв (-) - 7755
2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 6850
3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) – 6165
4 (4) Стефанос Ціціпас (Греція) – 5045
5 (6) Карлос Алькарас (Іспанія) – 4895
6 (5) Каспер Рууд (Норвегія) – 4890
7 (7) Новак Джокович (Сербія) – 4770
...
265 (265) Віталій Сачко (Україна) – 181
275 (242) Олексій Крутих (Україна) – 175
306 (288) Ілля Марченко (Україна) – 156
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