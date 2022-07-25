Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.

Олексій Крутих втратив статус першої ракетки України. Лідером українського тенісу знову став Віталій Сачко. Ілля Марченко втратив одразу 18 позицій.

Рейтинг ATP

25 липня

1 (1) Данило Медведєв (-) - 7755

2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 6850

3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) – 6165

4 (4) Стефанос Ціціпас (Греція) – 5045

5 (6) Карлос Алькарас (Іспанія) – 4895

6 (5) Каспер Рууд (Норвегія) – 4890

7 (7) Новак Джокович (Сербія) – 4770

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