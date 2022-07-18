Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.
Переможець Вімблдону Новак Джокович став сьомою ракеткою світу. Востаннє він стояв так низько у серпні 2018-го, коли був №10. Це сталося через позбавлення Вімблдона рейтингових очок через недопуск росіян та білорусів.
Перша ракетка України Олексій Крутих оновив особистий рекорд, піднявшись на 242-у позицію.
Віталій Сачко значно покращив своє місце - 265 (+21). Ілля Марченко опустився на 288-у позицію.
Рейтинг ATP
18 липня
1 (1) Данило Медведєв (-) - 7755
2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 6850
3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) – 6165
4 (4) Стефанос Ціціпас (Греція) – 5045
5 (5) Каспер Рууд (Норвегія) – 4890
6 (6) Карлос Алькарас (Іспанія) – 4845
7 (7) Новак Джокович (Сербія) – 4770
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242 (249) Олексій Крутих (Україна) – 207
265 (286) Віталій Сачко (Україна) – 186
288 (282) Ілля Марченко (Україна) – 169