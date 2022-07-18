Головне
36-річна Фрейзер-Прайс з рекордом виграла чемпіонат світу в спринті
Сьогодні 11:49 148
Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:28 2731
Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції
Сьогодні 10:18 20375
Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:52 18443
Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України
Сьогодні 09:48 226857
NAVI поступилися Faze у фіналі IEM Cologne 2022
Сьогодні 08:18 239
Зозуля: Добрих росіян немає - всі вони покидьки
Вчора 22:40 352
Тола встановив рекорд чемпіонатів світу у марафоні
Вчора 20:26 588
Хміль та Лазаренко здобули золоту медаль на чемпіонаті Європи U-20
Вчора 18:24 589
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Вчора 18:12 10821
Прямі трансляції

Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції

Сьогодні 10:18 20375 0
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції
#ATP, #Ілля Марченко, #Сергій Стаховський, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.

Переможець Вімблдону Новак Джокович став сьомою ракеткою світу. Востаннє він стояв так низько у серпні 2018-го, коли був №10. Це сталося через позбавлення Вімблдона рейтингових очок через недопуск росіян та білорусів.

Перша ракетка України Олексій Крутих оновив особистий рекорд, піднявшись на 242-у позицію.

Віталій Сачко значно покращив своє місце - 265 (+21). Ілля Марченко опустився на 288-у позицію.

Рейтинг ATP
18 липня
1 (1) Данило Медведєв (-) - 7755
2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 6850
3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) – 6165
4 (4) Стефанос Ціціпас (Греція) – 5045
5 (5) Каспер Рууд (Норвегія) – 4890
6 (6) Карлос Алькарас (Іспанія) – 4845
7 (7) Новак Джокович (Сербія) – 4770
...
242 (249) Олексій Крутих (Україна) – 207
265 (286) Віталій Сачко (Україна) – 186
288 (282) Ілля Марченко (Україна) – 169
Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2731
Фінали Бех-Романчук і Проценка: в четвертий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 2 українських атлетів Фінали Бех-Романчук і Проценка: в четвертий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 2 українських атлетів 1645
Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України 226857
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 10821
Відео. Швед забив гол прямим ударом з кутового Відео. Швед забив гол прямим ударом з кутового 3617
Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 18443
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 48103
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3169 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 39751
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23665 4
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 6386
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4860