Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.

Переможець Вімблдону Новак Джокович став сьомою ракеткою світу. Востаннє він стояв так низько у серпні 2018-го, коли був №10. Це сталося через позбавлення Вімблдона рейтингових очок через недопуск росіян та білорусів.

Перша ракетка України Олексій Крутих оновив особистий рекорд, піднявшись на 242-у позицію.

Віталій Сачко значно покращив своє місце - 265 (+21). Ілля Марченко опустився на 288-у позицію.

Рейтинг ATP

18 липня

1 (1) Данило Медведєв (-) - 7755

2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 6850

3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) – 6165

4 (4) Стефанос Ціціпас (Греція) – 5045

5 (5) Каспер Рууд (Норвегія) – 4890

6 (6) Карлос Алькарас (Іспанія) – 4845

7 (7) Новак Джокович (Сербія) – 4770

...

242 (249) Олексій Крутих (Україна) – 207

265 (286) Віталій Сачко (Україна) – 186

288 (282) Ілля Марченко (Україна) – 169