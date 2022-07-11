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Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України

Сьогодні 10:08 19539 0
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України
#ATP, #Ілля Марченко, #Сергій Стаховський, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.

Переможець Вімблдону Новак Джокович став сьомою ракеткою світу. Востаннє він стояв так низько у серпні 2018-го, коли був №10. Це сталося через позбавлення Вімблдона рейтингових очок через недопуск росіян та білорусів.

22-річний Олексій Крутих став першою ракеткою України. Тенісист оновив особистий рекорд, піднявшись на 249-ту позицію.

Ілля Марченко опустився на 282-гу позицію, Віталій Сачко – на 286-ту.

Рейтинг ATP
11 липня
1 (1) Данило Медведєв (-) - 7955
2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 7030
3 (4) Рафаель Надаль (Іспанія) – 6165
4 (5) Стефанос Ціціпас (Греція) – 5150
5 (6) Каспер Рууд (Норвегія) – 5050
6 (7) Карлос Алькарас (Іспанія) – 4845
7 (3) Новак Джокович (Сербія) – 4770
...
249 (279) Олексій Крутих (Україна) – 202
282 (277) Ілля Марченко (Україна) – 172
286 (246) Віталій Сачко (Україна) – 171
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