Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає іспанець Рафаель Надаль.

Переможець Вімблдону Новак Джокович став сьомою ракеткою світу. Востаннє він стояв так низько у серпні 2018-го, коли був №10. Це сталося через позбавлення Вімблдона рейтингових очок через недопуск росіян та білорусів.

22-річний Олексій Крутих став першою ракеткою України. Тенісист оновив особистий рекорд, піднявшись на 249-ту позицію.

Ілля Марченко опустився на 282-гу позицію, Віталій Сачко – на 286-ту.

Рейтинг ATP

11 липня

1 (1) Данило Медведєв (-) - 7955

2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 7030

3 (4) Рафаель Надаль (Іспанія) – 6165

4 (5) Стефанос Ціціпас (Греція) – 5150

5 (6) Каспер Рууд (Норвегія) – 5050

6 (7) Карлос Алькарас (Іспанія) – 4845

7 (3) Новак Джокович (Сербія) – 4770

...

249 (279) Олексій Крутих (Україна) – 202

282 (277) Ілля Марченко (Україна) – 172

286 (246) Віталій Сачко (Україна) – 171