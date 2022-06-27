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Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України

Сьогодні 09:33 18468 0
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України
#ATP, #Ілля Марченко, #Сергій Стаховський, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає серб Новак Джокович.

Віталій Сачко залишається першою ракеткою України та посідає 246-те місце рейтингу.  Ілля Марченко втратив 2 позиції та став 277-м.

Рейтинг ATP
27 червня
1 (1) Данило Медведєв (-) - 7955
2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 7030
3 (3) Новак Джокович (Сербія) - 6670
4 (4) Рафаель Надаль (Іспанія) - 6525
6 (6). Стефанос Ціціпас (Греція) - 5150
6 (5). Каспер Рууд (Норвегія) - 5050
7 (7). Карлос Алькарас (Іспанія) - 4890
8 (8). Андрєй Рублблов (-) - 3,870
9 (9). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 3,760
10 (10). Губерт Гуркач (Польща) 3,735
246 (244) Віталій Сачко (Україна) - 214
277 (275). Ілля Марченко (Україна) - 182
279 (277). Олексій Крутих (Україна) - 181
360 (355). Олег Приходько (Україна) - 120
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