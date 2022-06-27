Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає серб Новак Джокович.
Віталій Сачко залишається першою ракеткою України та посідає 246-те місце рейтингу. Ілля Марченко втратив 2 позиції та став 277-м.
Рейтинг ATP
27 червня
1 (1) Данило Медведєв (-) - 7955
2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 7030
3 (3) Новак Джокович (Сербія) - 6670
4 (4) Рафаель Надаль (Іспанія) - 6525
6 (6). Стефанос Ціціпас (Греція) - 5150
6 (5). Каспер Рууд (Норвегія) - 5050
7 (7). Карлос Алькарас (Іспанія) - 4890
8 (8). Андрєй Рублблов (-) - 3,870
9 (9). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 3,760
10 (10). Губерт Гуркач (Польща) 3,735
…
246 (244) Віталій Сачко (Україна) - 214
277 (275). Ілля Марченко (Україна) - 182
279 (277). Олексій Крутих (Україна) - 181
360 (355). Олег Приходько (Україна) - 120