Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає серб Новак Джокович.

Віталій Сачко залишається першою ракеткою України та посідає 246-те місце рейтингу. Ілля Марченко втратив 2 позиції та став 277-м.

Рейтинг ATP

27 червня

1 (1) Данило Медведєв (-) - 7955

2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 7030

3 (3) Новак Джокович (Сербія) - 6670

4 (4) Рафаель Надаль (Іспанія) - 6525

6 (6). Стефанос Ціціпас (Греція) - 5150

6 (5). Каспер Рууд (Норвегія) - 5050 7 (7). Карлос Алькарас (Іспанія) - 4890 8 (8). Андрєй Рублблов (-) - 3,870 9 (9). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 3,760 10 (10). Губерт Гуркач (Польща) 3,735

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246 (244) Віталій Сачко (Україна) - 214

277 (275). Ілля Марченко (Україна) - 182

279 (277). Олексій Крутих (Україна) - 181

360 (355). Олег Приходько (Україна) - 120