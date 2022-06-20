Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає серб Новак Джокович.

Віталій Сачко залишається першою ракеткою України та посідає 244-те місце рейтингу. Ілля Марченко втратив 18 позицій та став 275-м.

Рейтинг ATP

20 червня

1 (1) Данило Медведєв (-) — 7950

2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) — 7075

3 (3) Новак Джокович (Сербія) — 6670

4 (4) Рафаель Надаль (Іспанія) — 6525

5 (5). Каспер Рууд (Норвегія) – 5050 6 (6). Стефанос Ціціпас (Греція) – 4945 7 (7). Карлос Алькарас (Іспанія) – 4893

…

244 (243) Віталій Сачко (Україна) – 214

275 (257). Ілля Марченко (Україна) – 282

277 (282). Олексій Крутих (Україна) – 181