Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Лідером рейтингу є Данило Медведєв з нейтральним статусом, другим йде Алєксандр Звєрєв з Німеччини, трійку замикає серб Новак Джокович.
Віталій Сачко залишається першою ракеткою України та посідає 244-те місце рейтингу. Ілля Марченко втратив 18 позицій та став 275-м.
Рейтинг ATP
20 червня
1 (1) Данило Медведєв (-) — 7950
2 (2) Алєксандр Звєрєв (Німеччина) — 7075
3 (3) Новак Джокович (Сербія) — 6670
4 (4) Рафаель Надаль (Іспанія) — 6525
5 (5). Каспер Рууд (Норвегія) – 5050
6 (6). Стефанос Ціціпас (Греція) – 4945
7 (7). Карлос Алькарас (Іспанія) – 4893
…
244 (243) Віталій Сачко (Україна) – 214
275 (257). Ілля Марченко (Україна) – 282
277 (282). Олексій Крутих (Україна) – 181