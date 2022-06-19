Світоліна розкритикувала US Open за рішення на користь росіян

Джерело - Reuters.
Українська тенісистка Еліна Світоліна розкритикувала рішення організаторів US Open дозволити виступити у Нью-Йорку спортсменам з росії та білорусі.
Про це українка заявила в інтерв'ю Reuters.
"Це їхнє рішення, їм вирішувати, який шлях обирати. Я не підтримую його, оскільки відчуваю, що вони мали запровадити більш серйозні заходи".
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"Наш спорт відкинули назад щонайменше на 10 років. Тому що уся інфраструктура або потрапила під удар, або остаточно зруйнована. Можу навести низку факторів, які б говорили на користь рішення не допускати російських та білоруських гравців до змагань", - сказала Світоліна.
Нагадаємо, Світоліна закликала допомогти Металісту 1925.