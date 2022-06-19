Головне
Збірна України програла Чехії у півфіналі Золотої Євроліги
Вчора 20:39 1151
Українка Курашвілі здобула історичне золото на чемпіонаті світу з аеробіки
Сьогодні 13:09 260
Бетербієв переміг Сміта технічним нокаутом у другому раунді
Сьогодні 09:17 391
Ферстаппен виграв дощову кваліфікацію Гран-прі Канади
Сьогодні 08:54 402
Джойс: Усик може нокаутувати Джошуа
Вчора 23:56 499
Українки тріумфально виступили на етапі Діамантової ліги
Вчора 22:24 673
Українка Харькова стала чемпіонкою Європи
Вчора 21:39 403
Пятов: Готувався до прощання зі збірною ще рік тому
Вчора 21:10 320
Федіна принесла Україні першу медаль на чемпіонаті світу
Вчора 18:55 448
Лунін погодився знову бути дублером Куртуа
Вчора 18:11 580
Прямі трансляції

Світоліна розкритикувала US Open за рішення на користь росіян

Сьогодні 15:20 193 0
US Open допустив до турніру тенісистів з росії та Білорусі
Світоліна розкритикувала US Open за рішення на користь росіян
#US Open, #Еліна Світоліна

Джерело - Reuters.

Українська тенісистка Еліна Світоліна розкритикувала рішення організаторів US Open дозволити виступити у Нью-Йорку спортсменам з росії та білорусі.

Про це українка заявила в інтерв'ю Reuters.

"Це їхнє рішення, їм вирішувати, який шлях обирати. Я не підтримую його, оскільки відчуваю, що вони мали запровадити більш серйозні заходи".

  Актуально: Світоліна стала амбасадором платформи UNITED24

"Наш спорт відкинули назад щонайменше на 10 років. Тому що уся інфраструктура або потрапила під удар, або остаточно зруйнована. Можу навести низку факторів, які б говорили на користь рішення не допускати російських та білоруських гравців до змагань", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна закликала допомогти Металісту 1925.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лунін погодився знову бути дублером Куртуа Лунін погодився знову бути дублером Куртуа 580
Джойс: Усик може нокаутувати Джошуа Джойс: Усик може нокаутувати Джошуа 499
Збірна України програла Чехії у півфіналі Золотої Євроліги Збірна України програла Чехії у півфіналі Золотої Євроліги 1151
Українки тріумфально виступили на етапі Діамантової ліги Українки тріумфально виступили на етапі Діамантової ліги 673
Зінченко змінить клуб у АПЛ, якщо Ман Сіті підпише Кукурелью Зінченко змінить клуб у АПЛ, якщо Ман Сіті підпише Кукурелью 586
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 18 червня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 18 червня 522
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11997
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15814 5
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 222015 5
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8111 5
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4644
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7786