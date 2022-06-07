Світоліна стала амбасадором платформи UNITED24

Джерело - Офіс Президента України.
Українська тенісистка Еліна Світоліна стала другим амбасадором платформи UNITED24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє Офіс президента.
Амбасадорку представили під час онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, віце-прем’єр-міністром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та координаторкою платформи Ярославою Гресь.
До зустрічі також приєднався перший амбасадор Андрій Шевченко.
Нагадаємо, Ярмоленко виставив на аукціон приз Лева матчу.