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Світоліна стала амбасадором платформи UNITED24

Вчора 23:36 125 0
Амбасадорку представили під час онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським
Світоліна стала амбасадором платформи UNITED24
#Еліна Світоліна, #Андрій Шевченко

Джерело - Офіс Президента України.

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала другим амбасадором платформи UNITED24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Офіс президента.

Амбасадорку представили під час онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, віце-прем’єр-міністром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та координаторкою платформи Ярославою Гресь.

До зустрічі також приєднався перший амбасадор Андрій Шевченко.

Нагадаємо, Ярмоленко виставив на аукціон приз Лева матчу.

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