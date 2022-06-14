US Open допустив до турніру тенісистів з росії та Білорусі

USTA пояснила, що не запроваджуватиме "політично вмотивовані" бани на своїх турнірах.

Організатори останнього турніру серії Grand Slam в сезоні, US Open, що має відбутися з 29 серпня до 11 вересня в американському Нью-Йорку, допустять до змагань тенісистів із росії та Білорусі у нейтральному статусі.

Про це повідомляє пресслужба Тенісної асоціації США (USTA).

"Виходячи з наших власних обставин, USTA дозволить усім гравцям, які мають право на участь у Відкритому чемпіонаті США 2022 року, незалежно від їх громадянства, взяти участь у змаганнях", – сказано у заяві асоціації.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну за підтримки Білорусі 24 лютого 2022 року представники країн-агресорок не були усунуті від тенісних змагань під егідою Чоловічої та жіночої тенісних асоціацій (ATP та WTA). Натомість на всіх турнірах, за винятком британських, їм було дозволено виступати як нейтральним спортсменам, тобто без прапора та іншої державної символіки.