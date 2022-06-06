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Світоліна закликала допомогти Металісту 1925

Сьогодні 21:20 108 0
Базу клубу обстріляли російські окупанти
Світоліна закликала допомогти Металісту 1925
#Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна звернулась до європейської спортивної спільноти с проханням допомогти у відновленні бази футбольного клубу Металіст 1925.

Відповідний пост вона написала в Фейсбуці.

"Два дні тому було зруйновано спортивну базу футбольного клубу Прем’єр-ліги України харківського Металіста 1925, після ракетного удару з території росії. Звертаюсь до всієї спортивної спільноти Європи, до клубів усіх європейських ліг - прошу підтримати невеликий, але гордий клуб України - Металіст 1925 та допомогти відновити спортивну базу клубу".

  Актуально: Тренувальний центр Металіста 1925 обстріляли російські окупанти

"Я вірю, що вся футбольна родина Європи проти війни, яку розв’язала проти нас країна агресор. Футбольним клубом Металіст 1925 створено гуманітарний хаб, і тепер він набуває по-справжньому доленосного значення для футболу України", - написала Світоліна

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