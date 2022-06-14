Долгополов: Тенісний світ вибрав, щоб його руки були в крові

Український тенісист розповів про реакцію спільноти на війну в Україні

Джерело - Українська Правда.

Тенісна спільнота вирішила захистити російських і білоруських гравців, які не висловилися проти варварських дій своїх країни.

Про це розповів український тенісист Олександр Долгополов.

"Я повністю підтримую цю заборону. Російські гравці не дистанціювалися від свого уряду, попри те, що мають величезний суспільний вплив. На мою думку, це виправдовує те, що більшість із них підтримують Путіна, як і близько 70-80% населення росії".

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"Це було б свого роду психологічним насильством стосовно українських гравців, якби їм довелося змагатися з іншими гравцями, які можуть підтримувати вбивство та руйнування їхніх власних сімей. На жаль, крім Вімблдону, ATP, здається, не проти того, що українці страждають через війну".

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"Зрештою, вони вирішили захистити російських і білоруських гравців, які не висловилися проти варварських дій своїх країн. Якщо тенісний світ вибрав, щоб його руки були в крові, то нехай так і буде", - сказав Долгополов.

Нагадаємо, Вімблдон може судитися з ATP та WTA.