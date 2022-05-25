Вімблдон може судитися з ATP та WTA

Вімблдон погрожує судовими позовами через позбавлення рейтингових очок

Організатори Вімблдона розглядають можливість того, щоб подати до суду на АТР та WTA.

Про це повідомляє The Times

Можливий судовий процес пов'язаний з їхніми рішеннями не нараховувати очки за Вімблдон-2022 через те, що до турніру не було допущено російських та білоруських тенісистів.

Організатори Вімблдону вже проводять консультації з юристами з цього питання. Також існує ймовірність того, що інші турніри Grand Slam - Australian Open, Ролан Гаррос та US Open, готові надати свою юридичну підтримку Вімблдону та виступити проти АТР та WTA єдиним фронтом.

Нагадаємо, АТР та WTA позбавила Вімблдон рейтингових очок через відсторонення росіян.