WTA може заморозити половину очок за Вімблдон-2021

Жіноча тенісна асоціація (WTA) може заморозити частину очок за Вімблдон-2021.

Про це повідомляє Daily Mail.

Асоціація провела переговори з гравцями та близька до угоди, згідно з якою не будуть списуватися за очки за торішній розіграш турніру.

Рішення має бути підписане Радою директорів WTA протягом найближчих кількох днів.

Також повідомляється, що ATP не планує заморожувати очки.

Нагадаємо, що ATP і WTA позбавили Вімблдон-2022 рейтингових балів через те, що організатори турніру відсторонили росіян та білорусів.