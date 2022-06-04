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Три українські тенісистки зіграють в основі Вімблдону

Вчора 23:55 136 0
Турнір відбудеться в Лондоні з 27 червня до 10 липня.
Три українські тенісистки зіграють в основі Вімблдону
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна, #Вімблдон, #Марта Костюк, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Три українські тенісистки візьмуть участь в основній сітці Вімблдону.

До списку потрапили Ангеліна Калініна (36), Марта Костюк (58) та Даяна Ястремська (82).

25-річна Калініна, яка після завершення Ролан Гаррос стане першою ракеткою України, вперше в кар'єрі розпочне Вімблдон з основи. Українка чотири рази грала у кваліфікації, проте проходила максимум до третього раунду відбору: на цій стадії вона зупинилася торік.

Для 19-річної Костюк це буде друга участь в основі Вімблдону. Минулого року тенісистка зупинилася в другому колі.

22-річна Ястремська повернеться на Вімблдон уперше з 2019 року, тоді вона дійшла до 1/8 фіналу.

Через кваліфікацію до основи також намагатимуться потрапити українки Леся Цуренко, Дар'я Снігур, Катаріна Завацька та Катерина Байндль.

Нагадаємо, Костюк обурена рішенням ATP та WTA щодо Вімблдону.

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