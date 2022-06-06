Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 11 квітня 2022 року.

Лідером рейтингу є серб Новак Джокович. Рафаель Надаль після перемоги Ролан Гаррос піднявся на четверте місце..

Ілля Марченко повернув собі статус першої ракетки України, обійшовши Віталія Сачка у рейтингу ATP. Сачко опустився на 16 позицій в оновленому рейтингу, дозволивши Марченку обійти себе на вісім рядків.

Ще один українець, Олег Приходько, розпочав новий тиждень з особистим рекордом, піднявшись на 23 позиції (374-е місце).

Рейтинг ATP

06 червня

1. Новак Джокович (Сербія) — 8770

2. Данило Медведєв (-) — 8160

3. Алєксандр Звєрєв (Німеччина) — 7795

4. Рафаель Надаль (Іспанія, +1) — 7525

5. Стефанос Ціціпас (Греція, -1) — 6100

6. Каспер Рууд (Норвегія, +2) — 5050

7. Карлос Алькарас (Іспанія, -1) — 5005

8. Андрєй Рубльов (-1) — 4260

9. Фелікс Оже-Альяссім (Канада) — 3955

10. Маттео Берреттіні (Італія) — 3805

…

247. Ілля Марченко (Україна, -5) — 224

255. Віталій Сачко (Україна, -16) — 219

301. Олексій Крутих (Україна, +6) — 168

327. Сергій Стаховський (Україна, -6) — 152

374. Олег Приходько (Україна, +23) — 116