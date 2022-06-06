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Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України

Сьогодні 12:09 16612 0
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України
#ATP, #Ілля Марченко, #Сергій Стаховський, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 11 квітня 2022 року.

Лідером рейтингу є серб Новак Джокович. Рафаель Надаль після перемоги Ролан Гаррос піднявся на четверте місце..

Ілля Марченко повернув собі статус першої ракетки України, обійшовши Віталія Сачка у рейтингу ATP. Сачко опустився на 16 позицій в оновленому рейтингу, дозволивши Марченку обійти себе на вісім рядків.

Ще один українець, Олег Приходько, розпочав новий тиждень з особистим рекордом, піднявшись на 23 позиції (374-е місце).

Рейтинг ATP
06 червня
1. Новак Джокович (Сербія) — 8770
2. Данило Медведєв (-) — 8160
3. Алєксандр Звєрєв (Німеччина) — 7795
4. Рафаель Надаль (Іспанія, +1) — 7525
5. Стефанос Ціціпас (Греція, -1) — 6100
6. Каспер Рууд (Норвегія, +2) — 5050
7. Карлос Алькарас (Іспанія, -1) — 5005
8. Андрєй Рубльов (-1) — 4260
9. Фелікс Оже-Альяссім (Канада) — 3955
10. Маттео Берреттіні (Італія) — 3805
247. Ілля Марченко (Україна, -5) — 224
255. Віталій Сачко (Україна, -16) — 219
301. Олексій Крутих (Україна, +6) — 168
327. Сергій Стаховський (Україна, -6) — 152
374. Олег Приходько (Україна, +23) — 116
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