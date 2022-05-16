Рейтинг ATP: Крутих увійшов до ТОП-300, Сачко втратив 5 позицій

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 11 квітня 2022 року.

Лідером рейтингу є серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третій сходинці знаходиться Александр Зверєв.

Віталій Сачко опустився на 5 позицій (240), але залишається першою ракеткою України. Ілля Марченко піднявся на 2 сходинки і займає 252-е місце.

Рейтинг ATP

16 травня

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 8660

2 (2). Данило Медведєв (росія) - 7980

3 (3). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7200

4 (5). Стефанос Ціціпас (Греція) - 6170

5 (4). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5525

6 (6). Карлос Алькарас (Іспанія) - 4770

7 (7). Андрій Рубльов (росія) - 3945

8 (10). Каспер Руд (Норвегія) - 3940

9 (9). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 3850

10 (8). Маттео Берреттіні (Італія) - 3805

...

247 (245). Віталій Сачко (Україна) - 225

253 (254). Ілля Марченко (Україна) - 210

299 (314). Олексій Крутих (Україна) - 163

323 (306). Сергій Стаховський (Україна) - 152

392 (387). Олег Приходько (Україна) - 107

465 (460). Георгій Кравченко (Україна) - 78

