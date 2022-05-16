Рейтинг ATP: Крутих увійшов до ТОП-300, Сачко втратив 5 позицій

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 11 квітня 2022 року.
Лідером рейтингу є серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третій сходинці знаходиться Александр Зверєв.
Віталій Сачко опустився на 5 позицій (240), але залишається першою ракеткою України. Ілля Марченко піднявся на 2 сходинки і займає 252-е місце.
Рейтинг ATP
16 травня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 8660
2 (2). Данило Медведєв (росія) - 7980
3 (3). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7200
4 (5). Стефанос Ціціпас (Греція) - 6170
5 (4). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5525
6 (6). Карлос Алькарас (Іспанія) - 4770
7 (7). Андрій Рубльов (росія) - 3945
8 (10). Каспер Руд (Норвегія) - 3940
9 (9). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 3850
10 (8). Маттео Берреттіні (Італія) - 3805
...
247 (245). Віталій Сачко (Україна) - 225
253 (254). Ілля Марченко (Україна) - 210
299 (314). Олексій Крутих (Україна) - 163
323 (306). Сергій Стаховський (Україна) - 152
392 (387). Олег Приходько (Україна) - 107
465 (460). Георгій Кравченко (Україна) - 78