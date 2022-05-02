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Маррей нагадав причини вигнання росіян та білорусів з Вімблдону

Сьогодні 19:56 413 0
Енді Маррей прокоментував ізоляцію спортсменів з країн-агресорів.
Маррей нагадав причини вигнання росіян та білорусів з Вімблдону
#Вімблдон, #Енді Маррей

Джерело - sport24.ua.

Російських та білоруських тенісистів не допустили на Вімблдон через війну в Україні.

Про це розповів експерша ракетка світу та дворазовий олімпійський чемпіон Енді Маррей у коментарі The Guardian.

"Я думаю, що правильної відповіді не існує. Я не з тих, хто підтримує саму ідею банити спортсменів, але це надзвичайно складна ситуація. Я розмовляв із кількома гравцями з росії, і з України. Я дійсно співчуваю тим, кому не дозволили виступати на Вімблдоні. Я розумію, що для них, очевидно, це буде здаватися несправедливим. У мене досить близькі та дружні відносини з деякими з них, тому мені їх шкода.

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Але також я знайомий з деякими з тих, хто працює на Вімблдоні. Ці люди дбають про гравців. Мені здається, що рекомендації від уряду не полегшили життя турніру, тобто, наскільки я розумію, рекомендації були такими, що можливість зіграти у росіян та білорусів буде у тому випадку, якщо вони підпишуть заяву про те, що вони проти війни та проти російського режиму. Я не знаю, які б емоції в мене викликало таке рішення, якби турнір заявив, що гравці мають підписати таке звернення. Тому що, якби щось сталося потім із самими гравцями чи їхніми родинами, у цьому теж не було б нічого хорошого.

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Але люди забувають про причини, чому взагалі Вімблдон, теніс та спорт опинилися в такій ситуації. Ми мало говоримо про це у своїх обговореннях, чому ж так сталося. А сталося це тому, що в Україні триває війна, там гинуть люди, їх убивають та ґвалтують. Ось як виглядає широка картина. Тому це дуже, дуже важка ситуація. Я співчуваю і Вімблдону, і гравцям, і всім в Україні та світі, на кого вплинула війна", – розповів Маррей.

Раніше Надаль висловився щодо відсторонення росіян з Вімблдону. Іспанцю колишній український тенісист відповів Сергій Стаховський.

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