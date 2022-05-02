Надаль: Рішення Вімблдону - дуже несправедливе стосовно росіян

Рішення Вімблдону щодо відсторонненя російських тенісистів - несправедливе.

Таку думку висловив іспанський гравець Рафаель Надаль.

"Думаю, це дуже несправедливо стосовно моїх російських товаришів по тенісу, моїх колег. Вони не винні в тому, що зараз відбувається з війною. На турнірах Великого шолома розігрують 2 000 очок - вони дуже важливі. Ми повинні брати участь у цих турнірах. Тому подивимося, яких заходів вживатиме Рада гравців АТР".