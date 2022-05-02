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Надаль: Рішення Вімблдону - дуже несправедливе стосовно росіян

Сьогодні 10:15 51 0
Надаль: Рішення Вімблдону - дуже несправедливе стосовно росіян

Рішення Вімблдону щодо відсторонненя російських тенісистів - несправедливе.

Таку думку висловив іспанський гравець Рафаель Надаль.

"Думаю, це дуже несправедливо стосовно моїх російських товаришів по тенісу, моїх колег. Вони не винні в тому, що зараз відбувається з війною. На турнірах Великого шолома розігрують 2 000 очок - вони дуже важливі. Ми повинні брати участь у цих турнірах. Тому подивимося, яких заходів вживатиме Рада гравців АТР".

"Зрештою, те, що відбувається в нашій грі, не має жодного значення, коли ми бачимо, як багато людей вмирає і страждає. Бачимо погану ситуацію, яка склалася в Україні", - сказав Надаль.

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