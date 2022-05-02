Джокович: Не підтримую рішення Вімблдону щодо росіян

Перша ракетка світу засудив рішення Вімблдону щодо відсторонення росіян

Джерело - Express.

Перша ракетка світу Новак Джокович засудив рішення Вімблдону заборонити грати росіянам та білорусам.

Про це він розповів порталу Express.

"Розмовляв з деякими російськими гравцями в Белграді. Очевидно, що це нелегка ситуація, коли тебе позбавляють права брати участь в одному з найбільших турнірів, якщо не найбільшому турнірі у світі. Це важко. Досі залишаюся при своїй позиції, не підтримую це рішення. Думаю, це несправедливо, неправильно".

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"В сторону Вімблдона можуть ухвалити будь-яке рішення. Але дуже сумніваюся, що турнір позбавлять права давати очки гравцям. Напевно, більш реальний варіант - захистити очки російських та білоруських тенісистів, які не зіграють", - сказав Джокович.

Раніше Надаль висловився щодо відсторонення росіян з Вімблдону. Іспанцю колишній український тенісист відповів Сергій Стаховський.