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Світоліна: 80% росіян підтримують дії держави. Чому вони мають бути серед наших колег?

Сьогодні 19:33 136 0
Українка розповіла про підтримку тенісної спільноти
Світоліна: 80% росіян підтримують дії держави. Чому вони мають бути серед наших колег?
#WTA, #Еліна Світоліна

Джерело - Tribuna.com.

WTA та інші тенісні організації не відреагували на заяву українських спортсменів щодо відстороенння росіян та білорусів, які підтримують свою владу.

Про це заявила перша ракетка України Еліна Світоліна.

"Поки немає ніякої - ні від WTA, ні від інших організацій. Вони зазвичай беруть пару днів на внутрішні обговорення. Будемо очікувати їхніх дій, сподіваємось на це. Є підтримка від деяких гравців, а дехто нічого не висловлює. Маю на увазі не росіян та білорусів, а інших тенісистів. Різна реакція, але більшість іноземців нас підтримує. Сподіваюсь, наша заява подіє, і ми дізнаємось, чи підтримують вони свою владу і те, що вона робить з нашою країною і нашим народом. Бо це стосується всіх росіян, бо це їхня влада".

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"Коли йде геноцид українців, а вони представляють свої країни, то ми повинні знати, чи вони підтримують такі дії. Адже за статистикою 80% росіян - можливо, навіть більше - підтримують такі дії своєї держави. Якщо це дійсно так, то чому вони повинні бути серед нас, серед наших колег?"

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"Нам важливо, щоб серед нас не було фактично убивць нашої країни. Хочеться, щоб все було зроблено по максимуму. Але знаючи організацію WTA, вони завжди знаходять відмовки. Тому будемо боротись до кінця, ми готові до цього", - поділилась Світоліна.

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