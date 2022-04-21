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Світоліна: Тенісисти хто не виступає проти влади росії - відсторонити

Сьогодні 17:31 165 0
Українка висловилася про російських тенісистів
Світоліна: Тенісисти хто не виступає проти влади росії - відсторонити
#Еліна Світоліна

Джерело - BBC.

російські та білоруські тенісисти мають висловитися проти влади своєї країни та засудити війну на території України.

Про це заявила перша ракетка України Еліна Світоліна.

"Ми не хочемо, щоб їм повністю заборонили грати. Якщо гравці не виступають проти російського уряду, то буде правильно їх відсторонити. Ми просто хочемо, щоб вони висловилися - вони з нами, з рештою світу чи з російським урядом. Для мене це головне. Якщо вони не вибирали, не голосували за цей уряд, то справедливо, що їм треба дозволити грати та змагатися".

  АктуальноСвітоліна вимагає відсторонення російських та білоруських тенісистів

"Бачимо, що проти росіян були санкції. Чому стосовно тенісистів повинно бути інакше? Є багато російських гравців, які можуть зробити більше. Можу порахувати на пальцях однієї руки, скільки російських і білоруських гравців запитували, як у мене справи, як моя родина, чи всі в безпеці".

  Також: Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів

"Тому мені трохи сумно через цю ситуацію. Деякі люди повинні зробити трохи більше, ніж вони зробили. Це загадка для мене. Як поводили себе російські та білоруські гравці – дуже і дуже прикро. Ми колеги, бачимося щотижня, тому шокує побачити таку зміну і так швидко", - сказала Світоліна.

Раніше WTA та ATP засудилии рішення Вімблдону про недопуск росіян і білорусів на турнір.

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