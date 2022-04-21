Англійський мейджор став першим із чотирьох турнірів Grand Slam, який пішов на такі суворі санкції після повномасштабного вторгнення росії за підтримки білорусі в Україну.

Жіноча й чоловіча тенісні асоціації виступили проти заборони російським і білоруським гравцям брати участь у третьому турнірі Grand Slam сезону Вімблдоні.

ATP та WTA опублікували заяви у відповідь на рішення Всеанглійського клубу та LTA.

Обидві асоціації нагадали, що засуджують війну, яку розв'язала hосія, та підтримують Україну, зокрема за допомогою благодійних акцій і збору коштів. Водночас організації не розділяють такий крок Вімблдону.

У WTA заявили, що "розчаровані" цим рішенням, адже "фундаментальною засадою WTA є можливість кожної окремої спортсменки брати участь у професійних тенісних турнірах, залежно від їхніх заслуг і без жодної форми дискримінації".

"Дискримінація та рішення скерувати цю дискримінацію проти спортсменок, які виступають як індивідуальні гравчині, є несправедливим і невиправданим", - йдеться в повідомленні.

Співзвучну заяву випустила й ATP, яка також аргументувала незгоду тим, що їхні спортсмени нібито не предствляють країну, а виступають як окремі, незалежні, атлети, яких допускають до турнірів, згідно їхнього рейтингу й навичок.

Чоловіча тенісна асоціація також назвала рішення Вімблдону "дискримінаційним", "одностороннім" і "несправедливим", а також таким, що "має потенціал створити небезпечний прецедент для тенісу".

Нагадаємо, Світоліна вимагає відсторонення російських та білоруських тенісистів.

WTA та ATP засудилии рішення Вімблдону про недопуск росіян і білорусів на турнір