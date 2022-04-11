Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 11 квітня 2022 року.
Лідером рейтингу є серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третій сходинці знаходиться Александр Зверєв.
Віталій Сачко піднявся на 10 позицій (247) і став першою ракеткою України. Ілля Марченко також піднявся на 2 сходинки і займає 253-є місце.
Сергій Стаховський, який нині захищає Україну, опустився на 270 місце.
Рейтинг ATP
11 квітня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 8420
2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 8410
3 (3). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7195
4 (4). Рафаель Надаль (Іспанія) - 7115
5 (5). Стефанос Ціціпас (Греція) - 5980
6 (6). Маттео Берреттіні (Італія) - 4945
7 (7). Каспер Руд (Норвегія) - 4380
8 (8). Андрій Рубльов (Росія) - 4375
9 (9). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 3625
10 (10). Кемерон Норрі (Велика Британія) - 3440
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247 (257). Віталій Сачко (Україна) - 211
253 (255). Ілля Марченко (Україна) - 207
270 (240). Сергій Стаховський (Україна) - 188
338 (340). Олексій Крутих (Україна) - 131
448 (457). Олег Приходько (Україна) - 83
458 (445). Георгій Кравченко (Україна) - 80