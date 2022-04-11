Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 11 квітня 2022 року.

Лідером рейтингу є серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третій сходинці знаходиться Александр Зверєв.

Віталій Сачко піднявся на 10 позицій (247) і став першою ракеткою України. Ілля Марченко також піднявся на 2 сходинки і займає 253-є місце.

Сергій Стаховський, який нині захищає Україну, опустився на 270 місце.

Рейтинг ATP

11 квітня

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 8420

2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 8410

3 (3). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7195

4 (4). Рафаель Надаль (Іспанія) - 7115

5 (5). Стефанос Ціціпас (Греція) - 5980

6 (6). Маттео Берреттіні (Італія) - 4945

7 (7). Каспер Руд (Норвегія) - 4380

8 (8). Андрій Рубльов (Росія) - 4375

9 (9). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 3625

10 (10). Кемерон Норрі (Велика Британія) - 3440

...

247 (257). Віталій Сачко (Україна) - 211

253 (255). Ілля Марченко (Україна) - 207

270 (240). Сергій Стаховський (Україна) - 188

338 (340). Олексій Крутих (Україна) - 131

448 (457). Олег Приходько (Україна) - 83

458 (445). Георгій Кравченко (Україна) - 80

