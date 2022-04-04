Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України, Джокович знову очолив світовий рейтинг

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 4 квітня 2022 року.

Лідером рейтингу є серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третій сходинці знаходиться Рафаель Надаль.

Віталій Сачко став першою ракеткою України, посідаючи 222-е місце. Сергій Стаховський, який нині захищає Україну, опустився на 240 місце.

Рейтинг ATP

4 квітня

1 (2). Новак Джокович (Сербія) - 8465

2 (1). Данило Медведєв (Росія) - 8445

3 (4). Рафаель Надаль (Іспанія) - 7715

4 (3). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7025

5 (5). Стефанос Ціціпас (Греція) - 6055

6 (7). Андрій Рубльов (Росія) - 5040

7 (6). Маттео Берреттіні (Італія) - 5035

8 (20). Тейлор Фріц (США) - 3875

9 (8). Каспер Руд (Норвегія) - 3825

10 (9). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 3768

...

222 (220). Віталій Сачко (Україна) - 250

240 (228). Сергій Стаховський (Україна) - 230

252 (214). Ілля Марченко (Україна) - 207

388 (417). Олексій Крутих (Україна) - 104

425 (418). Георгій Кравченко (Україна) - 91



492 (495). Владислав Орлов (Україна) - 66