Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України, Джокович знову очолив світовий рейтинг

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 4 квітня 2022 року.
Лідером рейтингу є серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третій сходинці знаходиться Рафаель Надаль.
Віталій Сачко став першою ракеткою України, посідаючи 222-е місце. Сергій Стаховський, який нині захищає Україну, опустився на 240 місце.
Рейтинг ATP
4 квітня
1 (2). Новак Джокович (Сербія) - 8465
2 (1). Данило Медведєв (Росія) - 8445
3 (4). Рафаель Надаль (Іспанія) - 7715
4 (3). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7025
5 (5). Стефанос Ціціпас (Греція) - 6055
6 (7). Андрій Рубльов (Росія) - 5040
7 (6). Маттео Берреттіні (Італія) - 5035
8 (20). Тейлор Фріц (США) - 3875
9 (8). Каспер Руд (Норвегія) - 3825
10 (9). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 3768
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222 (220). Віталій Сачко (Україна) - 250
240 (228). Сергій Стаховський (Україна) - 230
252 (214). Ілля Марченко (Україна) - 207
388 (417). Олексій Крутих (Україна) - 104
425 (418). Георгій Кравченко (Україна) - 91
492 (495). Владислав Орлов (Україна) - 66