Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 21 лютого.

Лідером рейтингу залишається серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третій сходинці знаходиться Олександр Звєрєв.

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Ілля Марченко втратив 62 позиції і випав з ТОП-200. Тепер перша ракетка України займає 222-е місце. Віталій Сачко піднявся на 6 сходинок (228).

Рейтинг ATP

22 листопада

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 8875

2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 8435

3 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7515

4 (3). Стефанос Ціціпас (Греція) - 6565

5 (5). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6515

6 (6). Маттео Берреттіні (Італія) - 4928

7 (7). Андрій Рубльов (Росія) - 4590

8 (8). Каспер Руд (Норвегія) - 3975

9 (9). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 3883

10 (10). Яннік Сіннер (Італія) - 3429

...

222 (160). Ілля Марченко (Україна) - 268

228 (234). Віталій Сачко (Україна) - 260

240 (225). Сергій Стаховський (Україна) - 242

396 (399). Олексій Крутих (Україна) - 92

416 (422). Георгій Кравченко (Україна) - 102



498 (505). Владислав Орлов (Україна) - 66