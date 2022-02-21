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Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200

Сьогодні 10:23 10619 0
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200
#ATP, #Ілля Марченко, #Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 21 лютого.

Лідером рейтингу залишається серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третій сходинці знаходиться Олександр Звєрєв.

АктуальноСвітоліна зберегла місце у ТОП-15

Ілля Марченко втратив 62 позиції і випав з ТОП-200. Тепер перша ракетка України займає 222-е місце. Віталій Сачко піднявся на 6 сходинок (228).

Рейтинг ATP
22 листопада
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 8875
2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 8435
3 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7515
4 (3). Стефанос Ціціпас (Греція) - 6565
5 (5). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6515
6 (6). Маттео Берреттіні (Італія) - 4928
7 (7). Андрій Рубльов (Росія) - 4590
8 (8). Каспер Руд (Норвегія) - 3975
9 (9). Фелікс Оже-Альяссім (Канада)  - 3883
10 (10). Яннік Сіннер (Італія)  - 3429
...
222 (160). Ілля Марченко (Україна) - 268
228 (234). Віталій Сачко (Україна) - 260
240 (225). Сергій Стаховський (Україна) - 242
396 (399). Олексій Крутих (Україна) - 92
416 (422). Георгій Кравченко (Україна) - 102
498 (505). Владислав Орлов (Україна) - 66
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