Рейтинг ATP: Марченко втратив одну позицію

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 8 листопада.

Лідером рейтингу залишається серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третє місце піднявся Олександр Звєрєв.

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Ілля Марченко втратив один рядок, а Сергій Стаховський – два. Трохи покращили позиції Віталій Сачко, Владислав Орлов, Данило Калениченко та Ілля Білобородько. В інших ситуація трохи гірша..

Рейтинг ATP

8 листопада

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 10940

2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 7640

3 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 6540

4 (3). Стефанос Ціціпас (Греція) - 6540

5 (6). Андрій Рубльов (Росія) - 4950

6 (5). Рафаель Надаль (Іспанія) - 4875

7 (7). Маттео Берреттіні (Італія) - 4568

8 (8). Каспер Руд (Норвегія) - 3760

9 (10). Губерт Гуркач (Швейцарія) - 3706

10 (9). Яннік Сіннер (Італія) - 3395

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155 (154). Ілля Марченко (Україна) - 435

229 (227). Сергій Стаховський (Україна) - 281

245 (246). Віталій Сачко (Україна) - 238

372 (369). Олексій Крутих (Україна) - 114

416 (424). Владислав Орлов (Україна) - 95

433 (411). Георгій Кравченко (Україна) - 89