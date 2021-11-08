Рейтинг ATP: Марченко втратив одну позицію

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 8 листопада.
Лідером рейтингу залишається серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третє місце піднявся Олександр Звєрєв.
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Ілля Марченко втратив один рядок, а Сергій Стаховський – два. Трохи покращили позиції Віталій Сачко, Владислав Орлов, Данило Калениченко та Ілля Білобородько. В інших ситуація трохи гірша..
Рейтинг ATP
8 листопада
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 10940
2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 7640
3 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 6540
4 (3). Стефанос Ціціпас (Греція) - 6540
5 (6). Андрій Рубльов (Росія) - 4950
6 (5). Рафаель Надаль (Іспанія) - 4875
7 (7). Маттео Берреттіні (Італія) - 4568
8 (8). Каспер Руд (Норвегія) - 3760
9 (10). Губерт Гуркач (Швейцарія) - 3706
10 (9). Яннік Сіннер (Італія) - 3395
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155 (154). Ілля Марченко (Україна) - 435
229 (227). Сергій Стаховський (Україна) - 281
245 (246). Віталій Сачко (Україна) - 238
372 (369). Олексій Крутих (Україна) - 114
416 (424). Владислав Орлов (Україна) - 95
433 (411). Георгій Кравченко (Україна) - 89