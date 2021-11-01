Рейтинг ATP: Марченко опустився на 4 позиції

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 1 листопада.
Лідером рейтингу залишається серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третьому рядку розташувався Стефанос Ціціпас.
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Перша ракетка України Ілля Марченко втратив 4 позиції у рейтингу. Сергій Стаховський піднявся на 2 місця.
Рейтинг ATP
1 листопада
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 10340
2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 9540
3 (3). Стефанос Ціціпас (Греція) - 7840
4 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7180
5 (5). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5635
6 (6). Андрій Рубльов (Росія) - 5150
7 (7). Маттео Берреттіні (Італія) - 4768
8 (9). Каспер Руд (Норвегія) - 3670
9 (11). Яннік Сіннер (Італія) - 3395
10 (10). Губерт Гуркач (Швейцарія) - 3366
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154 (150). Ілля Марченко (Україна) - 435
227 (229). Сергій Стаховський (Україна) - 281
246 (244). Віталій Сачко (Україна) - 238
369 (376). Олексій Крутих (Україна) - 116
411 (412). Георгій Кравченко (Україна) - 98
424 (418). Владислав Орлов (Україна) - 92