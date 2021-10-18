Рейтинг ATP: Марченко та Стаховський здобули нові позиції

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 18 жовтня.

Лідером рейтингу залишається серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третьому рядку розташувався Стефанос Ціціпас.

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Перша ракетка України Ілля Марченко здобув 3 позиції у рейтингу. Сергій Стаховський піднявся на 7 місць у рейтингу.

Рейтинг ATP

18 жовтня

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 11430

2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 9630

3 (3). Стефанос Ціціпас (Греція) - 7995

4 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 6930

5 (6). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5635

6 (5). Андрій Рубльов (Росія) - 5560

7 (7). Маттео Берреттіні (Італія) - 4858

8 (8). Домінік Тім (Австрія) - 3815

9 (10). Каспер Руд (Норвегія) - 3615

10 (12). Губерт Гуркач (Швейцарія) - 3378

...

164 (167). Ілля Марченко (Україна) - 429

227 (234). Сергій Стаховський (Україна) - 281

251 (255). Віталій Сачко (Україна) - 246

375 (396). Олексій Крутих (Україна) - 109

422 (422). Владислав Орлов (Україна) - 96

434 (452). Георгій Кравченко (Україна) - 89