Рейтинг ATP: Марченко та Стаховський здобули нові позиції

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 18 жовтня.
Лідером рейтингу залишається серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третьому рядку розташувався Стефанос Ціціпас.
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Перша ракетка України Ілля Марченко здобув 3 позиції у рейтингу. Сергій Стаховський піднявся на 7 місць у рейтингу.
Рейтинг ATP
18 жовтня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 11430
2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 9630
3 (3). Стефанос Ціціпас (Греція) - 7995
4 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 6930
5 (6). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5635
6 (5). Андрій Рубльов (Росія) - 5560
7 (7). Маттео Берреттіні (Італія) - 4858
8 (8). Домінік Тім (Австрія) - 3815
9 (10). Каспер Руд (Норвегія) - 3615
10 (12). Губерт Гуркач (Швейцарія) - 3378
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164 (167). Ілля Марченко (Україна) - 429
227 (234). Сергій Стаховський (Україна) - 281
251 (255). Віталій Сачко (Україна) - 246
375 (396). Олексій Крутих (Україна) - 109
422 (422). Владислав Орлов (Україна) - 96
434 (452). Георгій Кравченко (Україна) - 89