Рейтинг ATP: Марченко та Стаховський втратили позиції

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 4 жовтня.

Лідером рейтингу залишається серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третьому рядку розташувався Стефанос Ціціпас.

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Перша ракетка України Ілля Марченко втратив відразу 15 позицій у рейтингу. Сергій Стаховський опустився лише на одну сходинку (234 місце).

Рейтинг ATP

4 жовтня

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 11633

2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 10575

3 (3). Стефанос Ціціпас (Греція) - 8175

4 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7603

5 (5). Андрій Рубльов (Росія) - 6130

6 (6). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5815

7 (7). Маттео Берреттіні (Італія) - 5173

8 (8). Домінік Тім (Австрія) - 4495

9 (9). Роджер Федерер (Швейцарія) - 3765

10 (10). Каспер Руд (Норвегія) - 3615

...

166 (151). Ілля Марченко (Україна) - 429

234 (233). Сергій Стаховський (Україна) - 281

255 (253). Віталій Сачко (Україна) - 251

397 (396). Олексій Крутих (Україна) - 109

422 (421). Владислав Орлов (Україна) - 96

452 (467). Георгій Кравченко (Україна) - 83