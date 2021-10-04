Рейтинг ATP: Марченко та Стаховський втратили позиції

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 4 жовтня.
Лідером рейтингу залишається серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третьому рядку розташувався Стефанос Ціціпас.
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Перша ракетка України Ілля Марченко втратив відразу 15 позицій у рейтингу. Сергій Стаховський опустився лише на одну сходинку (234 місце).
Рейтинг ATP
4 жовтня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 11633
2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 10575
3 (3). Стефанос Ціціпас (Греція) - 8175
4 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7603
5 (5). Андрій Рубльов (Росія) - 6130
6 (6). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5815
7 (7). Маттео Берреттіні (Італія) - 5173
8 (8). Домінік Тім (Австрія) - 4495
9 (9). Роджер Федерер (Швейцарія) - 3765
10 (10). Каспер Руд (Норвегія) - 3615
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166 (151). Ілля Марченко (Україна) - 429
234 (233). Сергій Стаховський (Україна) - 281
255 (253). Віталій Сачко (Україна) - 251
397 (396). Олексій Крутих (Україна) - 109
422 (421). Владислав Орлов (Україна) - 96
452 (467). Георгій Кравченко (Україна) - 83