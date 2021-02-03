Костюк розгромила Дабровскі в 1 колі Grampians Trophy

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (78) впевнено перемогла канадійку Габріелу Дабровскі (493) в 1 колі Grampians Trophy, який відбувається в Мельбурні.

Українка віддала суперниці лише 3 гейми - 6:0, 6:3. В активі Костюк 1 ейс і 5 реалізований брейк-пойнтів із 8. Також на рахунку нашої тенісистки 1 подвійна помилка. В 1/8 фіналу киянка зустрінеться з переможницею пари Брейді - Кузнєцова.

Нагадаємо, Еліна Світоліна на турнірі Gippsland Trophy виграла в Єлєни Остапенко та пробилася в 1/4 фіналу.

Grampians Trophy - WTA500

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $565 530

1 коло, 3 лютого

Марта Костюк (78) - Габріела Дабровскі (493) 6:0, 6:3