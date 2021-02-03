Світоліна пробилася в 1/4 фіналу турніру в Мелбурні

Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна (5) перемогла Єлєну Остапенко (45) в 1/8 фіналу турніру Gippsland Trophy, якийвідбувається в Мельбурні.
Перший сет українка програла на тай-брейку (7:6 (4)), проте впевнено взяла наступні дві партії (6:3, 6:2) і пробилася в чвертьфінал. Еліна 5 разів подала на виліт, зробила 7 подвійних помилок і реалізувала 7 брейк-пойнтів із 12.
Stunning backhand down the line 😳@ElinaSvitolina defeats Ostapenko, (4)6-7, 6-3, 6-2.#GippslandWTA pic.twitter.com/X1pBeq6bOi— wta (@WTA) February 3, 2021
У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (20).
Gippsland Trophy - WTA500
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $565 530
1/8 фіналу, 3 лютого
Еліна Світоліна (5) - Єлєна Остапенко (45) 6:7 (4), 6:3, 6:2