Світоліна пробилася в 1/4 фіналу турніру в Мелбурні

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) перемогла Єлєну Остапенко (45) в 1/8 фіналу турніру Gippsland Trophy, якийвідбувається в Мельбурні.

Перший сет українка програла на тай-брейку (7:6 (4)), проте впевнено взяла наступні дві партії (6:3, 6:2) і пробилася в чвертьфінал. Еліна 5 разів подала на виліт, зробила 7 подвійних помилок і реалізувала 7 брейк-пойнтів із 12.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (20).

Gippsland Trophy - WTA500

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $565 530

1/8 фіналу, 3 лютого

Еліна Світоліна (5) - Єлєна Остапенко (45) 6:7 (4), 6:3, 6:2