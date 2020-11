Перша ракетка світу Новак Джокович на Підсумковому турнірі ATP обіграв Александера Звєрєва.

Матч тривав 1 годину та 38 хвилин.

Перемога дозволила сербу вийти у півфінал турніру.

ATP Finals

Лондон, Велика Британія

Хард (зал)

20 листопада

Новак Джокович - Александер Звєрєв 6:3, 7:6 (4)

