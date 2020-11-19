Тім програв Рубльову на Підсумковому турнірі ATP

Джерело - Чемпіон.
Австрійський тенісист Домінік Тім (3) поступився росіянину Андрєю Рубльову (8) у третьому турі Підсумкового турніру АТР.
Гра тривала 1 годину 15 хвилин.
Тім з двома перемогами заздалегідь гарантував собі місце у півфіналі.
ATP Finals
Лондон, Велика Британія
Хард (зал), Група В
19 листопада
Андрєй Рубльов – Домінік Тім 6:2, 7:5
A brilliant 2020 season ends with his FIRST #NittoATPFinals victory 💪@AndreyRublev97 defeats group winner Thiem 6-2 7-5 pic.twitter.com/EflkXHk6sU— Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2020
Раніше, Джокович успішно стартував на Підсумковому турнірі ATP.