Костенко знялася із чвертьфіналу турніру в Туреччині

Костенко достроково завершила боротьбу на турнірі ITF W15 в Туреччині

Сьогодні, 21 лютого, українка Любов Костенко повинна була зіграти матч з восьмою сіяною колумбійкою Юліаною Лісарасо, проте відмовилася від проведення матчу до його початку.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Костенко у попередньому раунді обіграла другу ракетку турніру в Антальї Мелані Стокке з Норвегії.

Це був перший професійний турнір для 16-річної українки в цьому сезоні.

Раніше, Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї.

Нагадаємо, Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України.