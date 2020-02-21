Костенко знялася із чвертьфіналу турніру в Туреччині

Джерело - btu.org.ua.
Сьогодні, 21 лютого, українка Любов Костенко повинна була зіграти матч з восьмою сіяною колумбійкою Юліаною Лісарасо, проте відмовилася від проведення матчу до його початку.
Про це повідомляє btu.org.ua.
Костенко у попередньому раунді обіграла другу ракетку турніру в Антальї Мелані Стокке з Норвегії.
Це був перший професійний турнір для 16-річної українки в цьому сезоні.
Раніше, Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї.
Нагадаємо, Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України.