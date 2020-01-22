Світоліна: Гаель, як справжній українець, частіше оплачує чеки в ресторанах

Джерело - YouTube.

Французький тенісист Гаель Монфіс, який є бойфрендом Еліни Світоліної, частіше оплачує рахунки під час походів до ресторану.

Про це розповіла перша ракетка України на YouTube каналі Без гриму.

"Звісно Гаель знає наш менталітет, тому він частіше оплачує рахунки. Звісно, ми удвох заробляємо, але Гаель все-таки завжди демонструє, що він чоловік. Для нього це важливо. Хоча, я завжди пропоную сплатити, тому що для мене це також важливо. Я теж заробляю", - зазначила Світоліна.

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Нагадаємо, Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open, перемігши в першому колі британку Бултер (6:4, 7:5). У другому колі українка зіграє проти американки Девіс.