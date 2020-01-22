Світоліна - Девіс: анонс і прогноз матчу 2 кола Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5, Україна) - Лорен Девіс (62, США)

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія. Арена Маргарет Корт

Призовий фонд - $49,564,735

Друге коло, 23 січня

Перша ракетка України Еліна Світоліна в другому колі Australian Open - 2020 проекзаменує американку Лорен Девіс.

Матч відбудеться 23 січня, на Арені Маргарет Корт, останнім запуском вечірньої сесії. Початок гри не раніше 12:00 за Києвом.

Раніше тенісистки не зустрічалися.

25-річна Світоліна виграла 13 титулів WTA. Найвища позиця у рейтингу WTA - 3 (11 вересня 2017 року). Найвище досягнення на австралйському Шоломі - чвертьфінал (2018,2019). Найвище досягнення на турнірах Grand Slam - півфінал (Роллан Гарос-2019, US Open-2019). У Мельбурні Світоліна виграла 15 матчів і зазнала 7 поразок.

У 2020 році Світоліна зіграла 2 матчі (усі на харді) - 1:1.

26-річна Девіс виграла один турнір WTA (Окленд-2017). Найвища позиція в рейтингу - 26 (22 травня 2017). Найвище досягнення на Australian Open - третє коло (2014, 2016, 2018). Америанка зіграла 14 матчів на кортах Мельбурна - 7:7.

У 2020 році Девіс здобула 4 перемоги та зазнала 2 поразок.

Цікаві факти:

Раніше суперниці не зустрічалися

Востаннє Світоліна вигравала турнір у 2018 році (Підсумковий турнір).

Для обох тенісисток це 8-й Australian Open у кар'єрі.

Прогноз Чемпіона: перемога Світоліної в 2 сетах.