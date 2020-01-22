Тренер Ястремської різко відповів на звинувачення Возняцкі

Українська тенісистка Даяна Ястремська мала проблеми зі здоров'ям перед матчі із Каролін Возняцкі.

Про це розповів тренер українки Саша Бажин.

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"Щоб заткнути деяких людей і закінчити цю безглузду розмову. У Даяни дійсно були проблеми з ногою (вже кілька днів), але так як ви всі доктора і тренери, вам видніше, ніж їй або цілій її команді, яка з нею працює", - відзначив Бажин.