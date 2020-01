Тренер Ястремської різко відповів на звинувачення Возняцкі

Українська тенісистка Даяна Ястремська мала проблеми зі здоров'ям перед матчі із Каролін Возняцкі.

Про це розповів тренер українки Саша Бажин.

Just to shut some people up and end this useless convo. Dayana was really struggling since days with her leg, but since y’all are all doctors and coaches you know better then she herself or our whole team who’s working with her. #focusOnYourself