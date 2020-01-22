Тренер Ястремської різко відповів на звинувачення Возняцкі

Джерело - btu.org.uа.
Українська тенісистка Даяна Ястремська мала проблеми зі здоров'ям перед матчі із Каролін Возняцкі.
Про це розповів тренер українки Саша Бажин.
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"Щоб заткнути деяких людей і закінчити цю безглузду розмову. У Даяни дійсно були проблеми з ногою (вже кілька днів), але так як ви всі доктора і тренери, вам видніше, ніж їй або цілій її команді, яка з нею працює", - відзначив Бажин.
Just to shut some people up and end this useless convo. Dayana was really struggling since days with her leg, but since y’all are all doctors and coaches you know better then she herself or our whole team who’s working with her. #focusOnYourself— sascha Bajin (@BigSascha) January 22, 2020
Нагадаємо, Возняцкі звинуватила Ястремську у фальшивому медичному тайм-ауті.
Раніше, тренер Ястремської жорстко відповів американському журналісту.