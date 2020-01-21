Тренер Даяни Ястремської Саша Бажин відповів на звинувачення американського журналіста Бена Ротенберга і коментар Крістіни Младенович.

Роттенберг написав: Кинуту Бажином Кікі Младенович тепер тренує молодший брат.

Сама ж Младенович сказала, що Саша вчинив дуже негарно.

"Щоб ви знали, я нікого не кидав. У мене був контракт з Младенович до кінця сезону. І до самого останнього дня я робив все можливе, щоб допомогти їй. Коли контракт закінчився, я прийняв рішення його не продовжувати. Так, я вчинив егоїстично, чого не заперечував ні в одному інтерв'ю.

Але я просто повинен був думати про себе. І тепер ви називаєте непродовження контракту так ніби я кинув тенісистку? Все, що вам потрібно, це яскравий заголовок, це не журналістика! Прекрасна робота Бен! Ти знову це зробив "- написав Бажин на своїй сторінці Twitter.