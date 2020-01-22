Українська тенісистка Даяна Ястремська схитрувала, коли взяла медичний тайм-аут у матчі проти Каролін Возняцкі.

Про це розповіла данська тенісистка.

"Очевидно, що моя суперниця взяла цей медичний тайм-аут, щоб збити мене з ритму. Потім вона нормально бігала. Це трюк, яким вона користувалася і раніше, так що я його чекала", - розповіла Возняцкі.