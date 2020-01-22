Джерело - tennisua.org.
Українська тенісистка Даяна Ястремська схитрувала, коли взяла медичний тайм-аут у матчі проти Каролін Возняцкі.
Про це розповіла данська тенісистка.
"Очевидно, що моя суперниця взяла цей медичний тайм-аут, щоб збити мене з ритму. Потім вона нормально бігала. Це трюк, яким вона користувалася і раніше, так що я його чекала", - розповіла Возняцкі.
Раніше, Ястремська програла Возняцкі в двох сетах на Australian Open
Нагадаємо, Еліна Світоліна у 2 колі зіграє проти американки Лорен Девіс.