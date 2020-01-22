Ястремська програла Вознякці в двох сетах на Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська програла матч другого кола Australian Open Каролін Возняцкі (7:5, 7:5).

Ястремська потужно розпочала перший сет, зробила 2 брейки та вигравала 5:1. Проте Возняцкі зуміла виграти 6 геймів поспіль, а з ними й сет. За схожим сценарієм розпочався й другий сет. Даяна зробила 2 брейки та повела в рахунку 3:0. Але довести сет до перемоги знову не змогла. Отже, Возняцкі виграла матч - 7:5, 7:5, а Ястремська покидає корти Мельбурна.

Гра тривала 2 години та 2 хвилини. Українка 6 разів подала на виліт і зробила таку ж кількість подвійних помилок. У Возняцкі - 2 ейси та 3 подвійні. Ястремська реалізувала 4 брейк-пойнти з 8 проти 6 із 14 у Возняцкі.

Також звертає увагу низький відсоток першої подачі в Даяни - 55.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

Друге коло, 22 січня

Каролін Возняцкі (36, Данія) - Даяна Ястремська (21, Україна) 7:5, 7:5

Нагадаємо, Еліна Світоліна в 2 колі зіграє проти американки Лорен Девіс. Матч відбудеться 23 січня.