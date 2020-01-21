 Ястремська - Возняцкі: анонс і прогноз матчу Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська - Возняцкі: анонс і прогноз матчу Australian Open

Сьогодні 13:10 161 0
Ястремська - Возняцкі: анонс і прогноз матчу Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (21, Україна) - Каролін Возняцкі (36, Данія)

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія. Арена Маргарет Корт
Призовий фонд - $49,564,735
Друге коло, 22 січня

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Даяна Ястремська в другому колі Australian Open зіграє з екс-першою ракеткою світу Каролін Возняцкі з Данії.

Матч відбудеться 22 січня, на арені Маргарет Корт. Орієнтовний початок - 3:30 за київським часом.

Раніше суперниці зустрічалися лише одного разу. У Цинциннаті в 2019 році на стадії 1/32 фіналу українка одержала перемогу в двох сетах (6:4, 6:4).

19-річна Даяна Ястремська є тріумфаторкою трьох турнірів серії WTA. Одеситка перемагала в Гонконзі в 2018 році, а також у Хуахіні та Страсбурзі в 2019.

Найвища позиція в рейтингу WTA - 22 (28 жовтня 2019). Найвище досягнення на австралійських кортах - третє коло в 2019 році. Найвище досягнення на турнірах Grand Slam - четверте коло (Вімблдон-2019). Зіграла 12 матчів і здобула 7 перемог.

На минулому тижні Ястремська дійшла до фіналу в Аделаїді, де поступилася чинній першій ракетці світу Ешлі Барті.

У 2020 році Ястремська зіграла 7 поєдинків (усі на харді - ред.) і здобула 5 перемог. У першому колі Australian Open одеситка розгромила словенку Юван (6:1, 6:1).

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29-річна Возняцкі 30 разів вигравала турніри WTA. 

Найвища позиція в рейтингу WTA - 1 (1 жовтня 2010). Найвище досягнення на Australian Open - перемога в 2018 році. На турнірах Grand Slam здобула 118 перемог і зазнала 49 поразок.

У 2020 році Возняцкі зіграла 5 матчів (усі на харді), у 4 одержала перемогу.

Цікаві факти:

  • Рахунок очних зустрічей - 1:0 на користь українки.
  • Найвище досягнення українок у Мелбурні - чвертьфінал Еліни Світоліної (2018, 2019).
  • Даяна має досвід перемог над екс-першими ракетками світу. Крім Возняцкі, ястремська перемагала: Мугурусу (двічі), Плішкову та Азаренку.
  • Ястремська лише вдруге грає в основній сітці Australian Open. Для Возняцкі це 12-й турнір на Мельбурн Парку.
  • Возняцкі вперше очолила світовий рейтинг ще в 2010 році, проте турнір серії Grand Slam змогла виграти аж у 2018.

Прогноз Чемпіона: перемога Ястремської у 2 сетах.

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