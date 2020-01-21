Ястремська зіграє з Возняцкі у 2 колі Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська зіграє з екс-першою ракеткою світу Каролін Возяцкі у другому колі Australian Open.

Матч відбудеться 22 січня, на арені Маргарет корт другим запуском ранкової сесії після поєдинку Осака - Ченг. Орієнтовний початок 3:30 за київським часом.

У очних зустрічах перевага на боці Ястремської. У Цинциннаті 2019 року Даяна виграла - 6:4, 6:4.

Нагадаємо, у першому колі українка розгромила словенку Катю Юван (6:1, 6:1), а Возняцкі впевнено перемогла американку Ан (6:1, 6:3).

Перша ракетка України Еліна Світоліна у першому колі зіграє проти британки Бултер. Пряма трансляція ТУТ.